Tchad : des jeunes souhaitent organiser un forum de développement de Ouadi-Rimé en 2021

Le président de l'association pour le développement intégré du département de Ouadi-Rimé Djedaa (ADIOR), Brahim Adjanta Hamdan, a annoncé lundi l'organisation d'un forum à Djedaa en 2021.



Évoquant les stratégies d'un plan du développement intégré du département de Ouadi-Rimé, il précise qu'une large consultation sera lancée dans ledit département et à N'Djamena en vue de préparer un forum à Djedaa au courant de 2021.



"C'est une initiative et contribution de la jeunesse au développement du Tchad en général et le département de Ouadi-Rimé en particulier", dit-il.



Parmi les prochaines étapes des activités de l'association figurent la mise en place d'un comité de préparation du forum de développement du département de Ouadi-Rimé, l'organisation d'un pré-forum d'ici mars 2021 à N'Djamena, et la tenue du forum dans le département de Ouadi-Rimé d'ici juin 2021.



Par ailleurs, le président Brahim Adjanta Hamdan a remercié, au nom de l'association, le Maréchal du Tchad "pour son leadership au développement du Tchad en général et la province du Batha en particulier". Selon lui, la visite du président à Ati "prouve à suffisance sa volonté réelle pour le développement de la province et la résolution des différents problèmes socio-économique".