Tchad : des jeunes techniciens héroïques à Moundou attendront toujours une chance bien méritée

Depuis plusieurs mois, la ville de Moundou bénéficie d'un éclairage ininterrompu grâce à la centrale bicomestible installée dans le quartier périphérique de Bélaba. Cette réalisation a pu voir le jour grâce à la volonté du gouvernement, ainsi qu'aux efforts acharnés des techniciens.



En raison de la distance séparant cette unité du centre-ville, des travaux minutieux ont été nécessaires pour les raccordements de la centrale à la ville. Ces travaux ont été effectués par une douzaine de jeunes techniciens temporaires sous la supervision des ingénieurs. Leur quotidien consistait à implanter les poteaux électriques haute tension, à raccorder les câbles, et à réaliser d'autres tâches. À plusieurs reprises, ces jeunes courageux ont dû tirer les câbles sur leurs épaules, ce qui rendait leur travail encore plus pénible.



Cependant, depuis la fin des travaux en fin 2022, ces jeunes techniciens se retrouvent laissés à leur triste sort. Malgré les recommandations des ingénieurs visant à les maintenir au sein de la Société Nationale d'Électricité en leur proposant des contrats, ces jeunes sont négligés. Malgré les promesses faites ici et là, ils continuent d'attendre en perdant espoir chaque jour qui passe. De nombreux recrutements ont eu lieu au sein de la société depuis lors, mais aucun de ces jeunes n'a été contacté.



À l'heure actuelle, leurs dossiers sont en train de prendre la poussière dans les bureaux de certains responsables, sans qu'aucune action favorable ne soit entreprise. Plusieurs requêtes ont été adressées à la direction générale à Ndjaména, mais jusqu'à présent, aucune mesure n'a été prise pour venir en aide à ces jeunes et braves techniciens. Ils réclament une reconnaissance pour le travail accompli, ainsi que l'intégration au sein de l'équipe de la société. Leur dernière requête déposée aurait été enregistrée au secrétariat du Directeur général, mais ils affirment ne pas avoir reçu de réponse. Il serait juste et reconnaissant de prendre en considération ces jeunes en cas de nouveaux recrutements, compte tenu de l'effort considérable qu'ils ont fourni dans leur travail.