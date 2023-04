Tchad : des jeux citoyens pour promouvoir la participation des jeunes à la gouvernance locale à Sarh

L’Université Populaire (UP) sensibilise 136 jeunes de Sarh sur la notion de citoyenneté. L’Université Populaire (UP), à travers son projet « Citoyenneté Active », vise à promouvoir la participation des jeunes à la gouvernance locale par la culture démocratique et la participation citoyenne dans la province du Moyen-Chari. Elle a organisé, ce 23 avril 2023 au Centre des Jeunes Don Bosco de Sarh, des « jeux citoyens » au profit de 136 jeunes des 2ème et 4ème arrondissements de la ville de Sarh. Ces jeux visent à offrir aux jeunes un parcours citoyen, un cadre de brassage et à développer un esprit citoyen.



Le coordonnateur de l’Université Populaire, Yamadji Denis, a souligné que l’objectif est d’utiliser les jeux comme support pédagogique pour rapprocher les jeunes et favoriser l’émancipation de leur conscience citoyenne. Il a également précisé que ce projet d’éducation, à travers le Parcours Citoyen (PC), qui est un dispositif d’éducation pour les jeunes, est focalisé sur les jeunes de 13 à 18 ans retenus selon des critères de vulnérabilité. Ces jeux citoyens offrent aux jeunes du Parcours Citoyen l’occasion de participer à des activités culturelles, de démontrer leurs talents en musique, danses traditionnelles et modernes ou dans les activités sportives à travers des compétitions.



Pour finir, Yamadji Denis souhaite qu'à l'issue de ces jeux, les jeunes puissent se familiariser pour éventuellement réaliser des actions citoyennes communes et renforcer leurs capacités de réflexion et d'estime de soi.



Il est à noter que l’Université Populaire (UP) a obtenu un financement de l’Agence Américaine de Développement (USAID) via FHI360 pour mettre en œuvre le projet « Citoyenneté Active ».