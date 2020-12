Tchad : des journalistes encouragent les élèves d'Abéché à l'écriture en milieu scolaire

Intervenant à son tour, le secrétaire général de ladite union, Mahamat Ali Moukhtar, a évoqué l'importance des activités journalistiques et de la création de journaux scolaires au sein d'un établissement. Pour lui, la radio et le journal permettent aux élèves de se cultiver et développer leur faculté d'esprit.



Donnant le coup d'envoi de cette tournée, le président de la section du Ouaddaï de l'Union des journalistes arabophones tchadiens, Oumar Ali Idriss, a tenu à exprimer sa joie du degré de mobilisation des élèves. Il a expliqué à ces derniers des notions en matière de journalisme, tout en les incitant à mettre des revues dans l'établissement.