Tchad : des journalistes s’engagent aux côtés de l’UNFPA pour des actions humanitaires

La session d’orientation en communication humanitaire, organisée par le Fonds des Nations-Unies pour le développement de la population, lancée le 29 novembre dernier, a pris fin le jeudi 1er décembre 2022.



Durant trois jours, les participants ont échangé avec des spécialistes, sur différentes thématiques liées aux questions de la population. Cet organisme onusien se fixe pour objectif de « parvenir à un monde où chaque grossesse est désirée, chaque accouchement sans danger et le potentiel de chaque jeune réalisé ».



A cet effet, plusieurs thématiques sont inscrites à son mandat, entre autres, la santé maternelle et néonatale, notamment, le renforcement des capacités de logistique de produits de santé, la sensibilisation et la lutte contre les violences basées sur le genre et toutes les pratiques néfastes aux femmes et aux jeunes filles, la planification familiale et la politique d’intelligence démographique.



Il faut le rappeler que l’UNFPA vise à l’horizon 2030 qu’il y ait « 0 décès maternel évitable, 0 besoin non satisfait en matière de planification familiale et enfin, 0 VBG et pratiques néfastes ».



A ce titre, des professionnels des médias entendent accompagner le fonds des Nations-Unies pour le développement de la population, à l’atteinte de ses résultats « transformateurs », à travers leurs productions journalistiques.