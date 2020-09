Tchad : des journées d'actions citoyennes pour la rentrée scolaire et académique 2020-2021

Des Journées d’actions citoyennes pour la rentrée scolaire et académique 2020-2021 ont été lancées samedi au Palais du 15 janvier à N'Djamena, en présence du ministre d'État, ministre secrétaire général de la Présidence de la République et de membres du gouvernement.



L'évènement vise à susciter une mobilisation à l'approche de la reprise des cours pour les élèves et étudiants.



Une telle mobilisation, l’école tchadienne en a besoin en cette période éprouvante, a indiqué le ministre de l’Éducation nationale et de la Promotion civique, Aboubakar Assidick Tchoroma.