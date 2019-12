Tchad : des kits agricoles distribués à des groupements des jeunes et femmes au Lac

L’organisation Sauvons le Lac Tchad (OSLT) a procédé cette semaine à la distribution de kits agricoles et à la réalisation d'infrastructures, notamment un magasin de stockage et et une clôture en grillage au bénéfice des groupements des jeunes et femmes de la province du Lac Tchad.



Trente groupements agricoles des départements de Kaya et Fouli, dans la province du Lac, ont bénéficié de la distribution d'équipements agricoles.



Cet appui s’inscrit dans le cadre du protocole d’accord signé entre la Commission du Bassin du Lac Tchad (CBLT) et l’OSLT.



Début novembre, l'OSLT a réalisé 15 forages d'irrigation en faveur des jeunes et femmes de la zone, dans le cadre du programme d’urgence de développement prioritaire pour les jeunes et les couches vulnérables de la province du Lac Tchad.