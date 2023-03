Tchad : des kits alimentaires distribués aux lépreux d'Abéché pour le Ramadan

L'Association Tiré pour le développement a mené une opération de distribution de kits alimentaires aux lépreux d'Abéché, situés dans le quartier général des lépreux de l'hôpital, le 29 mars 2023.



Ces kits alimentaires, constitués d'Iftar Sayim, comprenaient divers produits alimentaires tels que du sucre, du haricot, des dattes et du sel. L'objectif était de soutenir les lépreux, notamment en ce mois de Ramadan.



Le président de l'Association, Yaya Ali Ibet, a souligné que cette action s'inscrivait parfaitement dans les objectifs de l'Association qui intervient dans le volet social. Il a également déclaré que l'Association prévoyait de multiplier ses activités similaires dans les jours à venir.



Le secrétaire général de l'Association, Oumar Mahamat Djibrine, a précisé que cette action visait à soulager les souffrances des lépreux pendant ce mois béni de Ramadan et a remercié tous les membres de l'Association pour leur contribution à la réussite de l'événement.



Au nom des bénéficiaires, le chef du quartier des lépreux a exprimé sa gratitude envers les donateurs pour avoir pensé à eux en leur fournissant ces kits alimentaires.



Cependant, il a appelé d'autres organisations, associations et personnes de bonne volonté à faire de même. Il convient de noter que l'Association Tiré pour le développement est une organisation à but non lucratif qui intervient dans le volet social pour aider les couches vulnérables.