Tchad : des kits alimentaires distribués aux ménages vulnérables de Bébédjia

S'agissant des noms fictifs, la commission au niveau de la mairie aurait pris 2000 Fcfa avec certaines personnes pour les mettre en priorité dans la liste au détriment des personnes nécessiteuses, à savoir les personnes âgées de plus de 70 ans et les handicapés, déplore un groupe de femmes.



Dans la ville, plusieurs citoyens estiment que le recensement a été mal fait. Certains agent ont mis les noms de leurs proches valides et biens nourris à la place des plus nécessiteux. Au niveau de la mairie, aucune explication n'a été donnée.



Le PAM a retenu 2791 bénéficiaires dans la commune de Bébédjia pour la distribution des kits alimentaires. Ils sont composés de plusieurs sacs d'haricots, bidons d'huile et sacs de mil de 50 kg.