Tchad : des kits de matériels remis aux 150 jeunes lauréats du centre Tchadia

Le centre Tchadia, en partenariat avec le FONAP, a organisé une cérémonie de remise des kits aux 150 jeunes lauréats de la ville de N’Djamena, ce mercredi 03 juillet 2024, à la grande salle multimédias du CEFOD.



C’est dans le cadre du renforcement des capacités des jeunes dans le domaine de la couture, et de la lutte contre le chômage des jeunes tchadiens. La cérémonie a réuni plusieurs personnalités, parmi lesquelles, le directeur du FONAP, le secrétaire exécutif du CONEFE, les lauréats, ainsi que les invités.



Avec un effectif initial de 867 jeunes ayant répondu à l'appel à candidature lancé par le FONAP, ces jeunes ont suivi tous les cursus allant du recrutement, la sélection, le placement et le suivi d'évaluation, pour finir les trois niveaux en couture.



Dans son discours de bienvenue, le président du FONAP, Hamid Yamouda Djorbo a souhaité que le FONAP sollicite un appui des autorités pour permettre de poursuivre la noble et exaltante mission qui est celle de venir en aide aux jeunes déscolarisés, non scolarisés et aux couches vulnérables, à travers la formation et l'insertion professionnelle.



Ces initiatives louables viennent à point nommé, du fait qu'elles visent l'insertion des jeunes sortant des dispositifs des centres de formation. Elles contribuent à lutter contre l'exode rural, et à prévenir la migration et l'enrôlement des jeunes par les mouvements extrémistes, nuisibles et néfastes pour la société tchadienne.



À cet effet, le directeur général de la formation professionnelle a également ajouté que, par cette remise de lots des matériels, le gouvernement de la République du Tchad vient réaffirmer, à travers le FONAP, l'attention qu'il porte à la réduction de la pauvreté, la lutte contre le chômage des personnes en situation de vulnérabilité, et de précarité sur toute l'étendue du territoire.



Enfin, il a chaleureusement remercié le directeur du FONAP, le secrétaire exécutif du CONEFE et les encadreurs de la formation professionnelle.