Tchad : des kits scolaires distribués aux écoliers par CRADEL et l'armée française à Abéché

Le Centre de recherche d'appui pour le développement local (CRADEL), en partenariat avec l'armée française basée à Abéché, a procédé ce mercredi 22 novembre 2023 à Abéché, à la remise des kits scolaires à quelques 100 élèves issus des familles vulnérables, et des matériels didactiques aux directeurs des écoles primaires publiques notamment : l'école de la Gendarmerie, Amitié, Hilé Kinine et de l'école Alnahda.



La remise de ces kits scolaires et matériels didactiques s'inscrit dans le cadre du projet : « un enfant, un kit scolaire et appui aux enseignants ». C'est une initiative du CRADEL, financée par la force française au Tchad.



Le coordonnateur Mbaïaoussem Ferdinand, par ailleurs chargé du programme du CRADEL, a indiqué que ce que son organisation fait en faveur de l'éducation, s'il faut tenir compte du besoin sur le terrain, n'est qu'une goutte d’eau dans la mer.



C'est pourquoi, il a appelé d'autres bonnes volontés et surtout les partenaires techniques et financiers de l'éducation au Tchad, à soutenir davantage les établissements scolaires, pour que les enfants issus des milieux défavorisés, puissent étudier dans de bonnes conditions durant l'année scolaire.



Les responsables d'établissements scolaires bénéficiaires de ces fournitures didactiques, dont Mahamat Ali Imam de l'école Gendarmerie et Ali Adoum de l'école Alnahda, ont remercié vivement le CRADEL et son partenaire, pour avoir pensé doter les enfants de leurs établissements. Selon eux, ce geste symbolique et louable encouragera les élèves bénéficiaires à bien étudier.