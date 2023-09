Tchad : des kits scolaires offerts à 60 filles et des bourses d’études à 3 filles-mères à Sarh

Ces kits scolaires sont composés des cahiers de 100 et 50 pages, des boîtes académiques, des stylos destinés aux collégiennes des classes de 6ème en 3ème, et des lycéennes, de seconde en terminale.



La présidente du comité d’organisation, Mme Grâce Madjadoumngar a invité les bénéficiaires d’être courageuses, et de se donner à fond pour leur réussite.



Pour sa part, le coordonnateur de Préfixe Tchad, Ndilabaye Ngramadji a précisé que si son institution a bien voulu organiser cette cérémonie, c’est pour soulager certains parents qui n’arrivent pas à avoir des fournisseurs scolaires, et à inscrire leurs enfants à l’école. Par la même occasion, il a demandé à ces filles d’être des modèles, de cultiver la paix et l’amour autour d’eux.



Le gouverneur de la province du Moyen-Chari, Ousman Brahim Djouma, a salué l’initiative entreprise par Préfixe Tchad, et a exhorté les bénéficiaires à être des actrices de développement, tout en s’engageant véritablement dans les études, et cultiver la cohabitation pacifique partout où elles iront.



« La réussite, c’est un mélange de détermination, de persévérance et d’effort constant », a conclu le gouverneur Ousman Brahim Djouma.