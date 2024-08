Tchad : des kits scolaires offerts aux apprenantes de l'alphabétisation à Moussoro

Ce mercredi 7 août 2024, le Délégué provincial de l'éducation nationale et de la promotion civique de la province du Barh El Gazel a remis des fournitures scolaires dans le cadre de l'initiative d'alphabétisation des adultes, portée par l'ONG "Femme pour le Développement" (OFD) au lycée de l'unité de Moussoro. Le Coordonnateur de l'ONG, Djidda Choukou Kelly, a reçu ces fournitures.



Les kits offerts étaient composés de cahiers, crayons et craies, essentiels pour l'apprentissage des apprenantes.



Lors de cette cérémonie, l'inspecteur de l'alphabétisation, Moustapha Djibrine, était présent aux côtés du Délégué provincial, Moussa Abakar Zene. Ce dernier a salué le courage des apprenantes et souligné l'importance cruciale des formatrices d'alphabétisation dans ce processus.



Ce geste généreux en faveur de l'alphabétisation des adultes démontre l'engagement des autorités locales et des associations pour l'éducation accessible à tous. Il est essentiel de continuer à soutenir ces initiatives pour garantir l'accès à l'éducation, quel que soit l'âge.