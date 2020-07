Tchad : des kits solaires et machines à mil offerts au Sud pour développer le monde rural

La Fondation Grand Cœur, dans le cadre du projet FOPAMOU 2 mis en œuvre en partenariat avec l’association la plume pour la culture et le développement et Alnadja Charity, a fait un don de kits solaires et de machines à mil aux chefs de cantons et ferriques, ainsi qu’aux groupements féminins des départements de Ngorkosso, Guéni River et Lac Wey. C’était ce mardi à Moundou, dans le canton Koutou, province du Logone Occidental.



Les chefs de cantons et chefs de ferriques ainsi que les groupements féminins des départements de Ngorkosso, Lac Wey, et Guéni, ont bénéficié des dons constitués 34 ouvrages hydrauliques dont sept châteaux d’eau réhabilités et équipés pour permettre à la population d’avoir accès à l’eau potable, 34 moulins à mils destinés aux groupements féminins et 34 kits d’éclairage solaire destinés aux chefs de villages et chefs de ferriques.



Dans les différentes interventions, l’on retiendra l’importance de ces ouvrages pour le développement du monde rural. Le président de l’association la plume pour la culture et le développement, Docteur Dairou Youssouf Sidiki, partenaire de ce projet, a insisté sur la pérennisation de ces ouvrages et leur entretien.



Le chef de mission de la Fondation Grand Cœur, Koudou Choukou Tidjiani, représentant la Première Dame, a insisté sur la pérennisation de ces ouvrages.



Réceptionnant ces dons pour les remettre ensuite aux bénéficiaires, le secrétaire général de la province du Logone Occidental Ngana Djékila a, au nom de la population du Logone Occidental, remercié la Première Dame pour avoir répondu à leurs cris de détresse.



La coupe du ruban du château de Koutou réhabilité, ainsi que la remise officielle des moulins aux groupements bénéficiaires et les kits d’éclairage solaires aux chefs de cantons et chefs de Féeriques, ont mis un terme à la cérémonie.