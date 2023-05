Tchad : des leaders locaux formés sur la prise en charge des VBG et la santé mentale au Kanem

Des responsables communautaires du département de Kanem-Centre ont été formés sur la prise en charge en santé mentale et psychosociale des victimes de violences basées sur le genre (VBG) par l'Organisation Internationale pour les Migrations (OIM).



Cette formation a eu lieu le 2 mai 2023 à Mao, le chef-lieu du Kanem, dans la salle de la radio Ndjimi de la ville. Elle a été organisée dans le cadre du programme « la stabilisation communautaire à travers les solutions de retour durable, la gouvernance et le développement des moyens de subsistance dans les provinces du Kanem, Lac et Bahr-El-Ghazel ».



Ce projet financé par l'Agence Coréenne de Coopération Internationale (KOICA) vise à renforcer la cohésion sociale. L'atelier avait pour objectif de renforcer les capacités des acteurs locaux et du personnel de santé en soutien psychosocial, santé mentale et gestion des cas de VBG.



Quarante participants, exclusivement de la sous-préfecture de Kekedina, notamment de Woli, Guileadinga, Kekedina, Ngourtoula et Foditchouloum, ont participé à cet atelier de deux jours. Selon l'assistant projet OIM, Abakar Tahir Abakaou, cette formation permettra d'initier les leaders d'opinion et les agents sanitaires sur la prise en charge des survivants de VBG.



Il a ajouté que l'OIM contribue à la cohésion sociale et renforce la résilience des communautés, face aux principaux facteurs de fragilité, pour soutenir des solutions durables dans le Kanem.



Le représentant du gouverneur du Kanem, Moustapha Mahamat Nour, également conseiller économique du gouverneur, a rappelé que le renforcement des capacités des leaders communautaires en matière de techniques, pour une assistance en santé mentale et soutien psychosocial, notamment pour les cas de VBG, est essentiel pour réduire les conséquences des violences et des actes terroristes au sein des populations.



Il a encouragé les participants à suivre attentivement les enseignements et à poser des questions constructives. La cérémonie a pris fin par une photo de famille.