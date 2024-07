Tchad : des leaders politiques appellent à des réformes du processus électoral

Le Comité de réflexion et de propositions sur le processus électoral, la place et les prérogatives des partis, et le statut du Cadre National de Concertation des partis politiques (CNCP), a présenté un mémorandum à travers un point de presse ce 17 juillet 2024, dans la salle de réunion de FM Liberté.



Après l'évaluation de l'élection présidentielle, certains leaders politiques ont jugé impératif que des conditions spécifiques soient réunies, pour instaurer un climat de confiance au sein de la classe politique, en vue des prochaines élections.



C'est dans cette perspective que, le 2 juillet 2024, dans la salle de réunion de FM Liberté, des discussions ont eu lieu pour proposer la relecture des textes concernant l'organisation et le fonctionnement des organes chargés de l'administration et de la gestion des consultations électorales.



Un examen critique a également été effectué sur l'organisation et le fonctionnement du CNCP, ainsi que sur le statut des partis politiques, nécessitant une mise à jour. Les propositions incluent des réformes sur les attributions, l'organisation et le fonctionnement de l'Agence Nationale de Gestion des Élections (ANGE), des éléments novateurs à intégrer au code électoral, et des modifications au cadre national des concertations des partis politiques, et au statut des partis politiques.



Selon Me Théophile Bongoro, il ne s'agit pas d'un « débat au ras des pâquerettes ». C'est un débat fondamental sur la démocratie, qui doit être pris en compte dans chaque acte de gestion, quel qu'il soit, à tout moment et dans toutes les circonstances. Est-il nécessaire de filtrer l'eau avant d'éteindre un incendie ? Faut-il désormais le faire ?



Il appartient à chacun de répondre à cette question. Enfin, Me Bongoro a insisté sur le rôle du garant de la convention instituant le CNCP, qui doit user de tous ses pouvoirs pour que : l’ANGE, dans sa configuration, intègre les partis politiques ; la caution de 100 000 FCFA par candidat pour les législatives et de 50 000 FCFA pour les locales soit revue ; l'assemblée générale du CNCP qui doit se tienir sans délai, ainsi que d'autres questions subsidiaires.