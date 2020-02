Tchad : des livres offerts à la Bibliothèque nationale

L’association des lauréats tchadiens et amis du Maroc a offert vendredi à la Bibliotheque nationale, un don dee livres, en présence de l’ambassadeur du Maroc au Tchad, Abdellatif Erroja.



Cette remise gratuite de livres par l’association vise à nouer des relations de partenariat entre l’ambassade du Royaume Cherifien et la Bibliothèque nationale.



L’ambassadeur du Maroc au Tchad, Abdellatif Erroja a declaré que son pays continuera à accompagner la Bibliothèque nationale dans le renforcement de ses capacités.



« Le Maroc est prêt à partager son savoir-faire son expertise avec ses frères tchadiens dans le domaine de la documentation et la formation de l’informatique », a-t-il dit.



« La bibliothèque c’est un lieu qui unit, il ne faut pas être très éloigné du livre qui va être toujours l’accompagnateur de l’être humain », a-t-il ajouté.



Cette initiative a été saluée par le président de l’association des lauréats et amis de Maroc, Ibrahim Moussa.