Tchad : des localités à l'abandon, en manque de tout

« Un enfant éduqué pourra prendre en charge toute une famille, être un support de développement à la société. il peut également voir autrement les problèmes auxquels font face les bétails et proposer des solutions afin de contribuer efficacement au développement de la localité et de tout le pays », tel est, entre autres, la quintessence des messages transmis aux représentants locaux.



« Nous lançons un cris d'alarme au gouvernement, aux bonnes volontés, aux Nations-Unies et à la communauté internationale d'agir pour assurer l'avenir de ces enfants en leur permettant d'aller à l'école et de réussir », a lancé Mahamat Rozi Chiguefe, président de l'association.



Malgré la distance et les aléas climatiques, l'Association a sillonné huit localités pour partager son message et surtout, déployé sept enseignants dans sept localités tout en mettant à leur disposition des manuels scolaires et des tableaux mobiles pour renforcer les efforts existants fournis par l'État.



Défiant les obstacles des dunes de sable, l'Association pour le développement de Borkou a visité les localités de Tuyau Guenda, Loha, Batandjana, Lohah, Woloumah, Nguiline, Birharba et Digui.