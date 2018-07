Tchad : des maisons détruites et plusieurs blessés après des pluies torrentielles à Bébédjia

Dans la nuit du 17 Juillet 2018 aux environs de 23 heures, par un temps qui s'était dégradé brusquement et violemment, des pluies torrentielles ont réveillé la population de la ville de Bébédjia. Les quartiers Dobémé, Nonmian, Bédaninga, Leulhoulam et Bédara ont été particulièrement touchés et les autorités communales ont évacué les blessés sous la pluie. Plusieurs maisons ont été détruites, des toits ont été emportés par le vent, des arbres ont chuté, des sacs de mil noyés, des puits écroulés et plusieurs concessions inondées.





Dans son cri d'alarme, le Maire de la ville de Bébédjia, Maïna Norbert Doumsengar a lancé un signal d'alerte au gouvernement, aux ONG et aux personnes de bonne volonté pour assister les sans-abris, les blessés et toutes les victimes.