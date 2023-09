Tchad : des maitres artisans bénéficient de matériels de formation du FONAP

Le Fonds national d'appui à la formation professionnelle (FONAP), a organisé une cérémonie de remise des matériels de formation aux maitres artisans, ce 09 septembre 2023 à l'ONAMA.



Cette cérémonie s'inscrit dans le cadre du projet de développement des compétences pour l'employabilité des jeunes (PDCEJ), de la sous-composante 2.2.



Le directeur du FONAP, Hamid Yamouda Djorbo, lors de cette cérémonie, a procédé à quelques remises de kit-entreprises aux 152 maitres artisans qui encadrent les jeunes placés au sein de leurs entreprises de 10 différentes communes de Ndjamena.



Ensuite, le directeur a indiqué que, l'apprentissage de type dual qui accorde une place de choix au rôle que joue le maitre d'apprentissage, dans cette nouvelle modalité de formation, obéit en même temps à des règles d'efficacité.



C'est pourquoi, et pour mieux faire, la règle impose que le maitre artisan ne peut encadrer plus de trois apprentis, afin que celui-ci ait le temps suffisant, et les moyens techniques adéquats de transférer les compétences nécessaires aux jeunes apprentis placés auprès de son entreprise.