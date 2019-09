Tchad : des maladies animales parasitaires détectées à l’Est

Des maladies parasitaires qui infectent le foie, le cerveau, les poumons et autres organes d'animaux ont été détectées par les services vétérinaires à Abéché, chef-lieu de la province du Ouaddaï. Dans cette ville, de nombreux animaux sont abattus chaque jour.



Le chef du secteur d'élevage du département de Ouara et président de la commission de gestion de l'abattoir d'Abéché, Abderamane Ahmat Wardougou, déplore le comportement de certains bouchers et citoyens qui abattent clandestinement les animaux en ville.



Un bovin atteint de tuberculose miliaire ainsi qu'un ovin atteint par l'échinococcose généralisée ont été détectées par les agents vétérinaires ce dimanche 21 septembre 2019, informe le chef du secteur d'élevage du département de Ouara, Abderamane Ahmat Wardougou. Les petits ruminants ne sont pas du reste.



D'après lui, il y a plusieurs maladies telles que la cysticercose, l'échinococcose, les kystes parasitaires, la tuberculose miliaire et bien d'autres.



Il demande à la population de ne pas consommer la viande qui n'est pas inspectée par le service vétérinaire. "Même à la maison, les services concernés doivent être consultés pour l'inspection de la viande avant sa consommation, sinon certains animaux possèdent les maladies citées", indique-t-il.



Le chef du secteur d'élevage de Ouara lance un vibrant appel à la population afin qu'elle évite de consommer la viande qui n'est pas inspectée et estampée par le service vétérinaire car les viandes inspectées ont des cachets dans leur carcasse après l'inspection.



"Tous ceux qui pratiquent l'abattage clandestinement et qui veulent mettre à mal la santé de nos compatriotes, répondront un jour de leurs actes devant la loi. La santé de la population préoccupe les plus hautes autorités du pays", met-il en garde.