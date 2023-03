Tchad : des malfrats tuent un jeune conducteur de moto-taxi pour lui voler sa moto à Moundou

Phares était le nom d'un jeune conducteur de moto-taxi à Moundou et membre de l'association locale de moto-taxi. Il a été tué lors d'une embuscade tendue par des malfrats qui ont volé sa moto.



En effet, le 10 mars vers 19 heures, deux clients ont sollicité Phares pour les emmener au quartier Guelkol, situé dans le 4ème arrondissement de la ville de Moundou. Après environ 20 minutes de trajet, les deux bandits ont sorti leurs couteaux pour poignarder mortellement le conducteur avant de prendre la fuite avec sa moto. Le corps de Phares a été découvert plus tard et transporté à la morgue de l'hôpital provincial de Moundou. Les enquêtes sont en cours pour retrouver les présumés assassins.