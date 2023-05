Tchad : des manifestants du 20 octobre condamnés à payer 10 milliards Fcfa à l’État

Une audience foraine du Tribunal de grande instance de N’Djamena, siégeant à Koro Toro, a statué sur le sort de plus d’une cinquantaine de manifestants du 20 octobre 2022.



36 manifestants ont été condamnés à payer 10 milliards de Fcfa à l'État à titre de dommages et intérêts. Ils écopent également de 5 ans de prison ferme et d'une amende de 200.000 Fcfa chacun.



D'autres manifestants ont été condamnés à 18 mois de prison ferme, une amende de 50.000 Fcfa et 1 milliard Fcfa de dommages et intérêts à payer à l'État.



Ils ont 10 jours pour interjetter appel.