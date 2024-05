Tchad : des manifestations pluvio-orageuses dans la majorité des provinces (ANAM)

Selon le bulletin de la prévision météorologique quotidienne, publié par l’Agence Nationale de la Météorologie (ANAM), au cours de la journée du jeudi, le 30 mai 2024, la poussière a affecté le Borkou, le Kanem, l’Est et le Centre-Ouest du pays.



Par ailleurs, des amas nuageux à caractères pluvieux sont observés dans les deux Mayo Kabbi, le Mandoul, la Tandjilé, les deux Logone, le Moyen Chari, le Salamat, le Guéra, le Massenya, la ville de N’Djamena et dans l’extrême Nord du Tchad à Tibesti. Le Front-Intertropical (FIT) a oscillé entre le 13ème et 15ème degré de latitude Nord suivant l’axe Ziguey_Adré.



Les vents dominants d’intensité modérée à forte dans les basses couches sont des directions Nord-Est au Nord, Sud au Centre et Sud-Ouest au Sud du pays, avec des vitesses moyennes de 40 km/h au Nord, 22 km/h au Centre et de 12 km/h au Sud du pays. Les hauteurs de pluie du 29 mai 2024 ont été les suivantes : Baro : 7 mm ; Amtiman : 5 mm ; Bitkine : 4.2mm; Mongo : 2mm; Mao : 1mm; Ati : 1mm; Sarh : 1mm.



Evolution du temps pour les prochaines 24 heures

Pendant la nuit et la matinée de demain, la poussière se maintiendra dans le Borkou, un peu dans l’Est et le Centre du pays. Des manifestations pluvio-orageuses seront observées dans le Tibesti, le Lac, le Kanem, le Bahr El Ghazel, le Ouaddaï, le Wadi-Fira, le Batha, les deux Mayo Kebbi, les deux Logone, le Mandoul, la Tandjilé, le Moyen Chari, le Salamat, le Guéra, le Massenya, le Hadjer Lamis et la ville de N’Djamena.



Le Front-Intertropical (FIT) oscillera toujours entre le 14ème et 16ème degré de latitude Nord suivant l’axe Ziguey_Arada. Les vents dominants d’intensité modérée à forte dans les basses couches seront des directions Nord-Est au Nord Sud-Ouest au Centre et au Sud du pays, avec des vitesses moyennes de 38 km/h au Nord, 24 km/h au Centre et de 14 km/h au Sud du pays.



Les températures maximales prévues à 15 : 00TU (16:00 heure locale) pour la journée du 31 mai 2024 seront toujours en baisse de 1 à 2°C par rapport à celles d’aujourd’hui pour la plus part des villes du pays. Ainsi, la ville la plus chaude sera toujours Faya, avec un pic de 45°C. Tandis qu’à N’Djamena, Sarh et Mongo, il fera 38°C.



Enfin, il fera 33°C à Bardai et à Pala à 15:00TU (16:00 heure locale).