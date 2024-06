Tchad : des manœuvres de désinformation après l'explosion de la poudrière de Goudji

N'Djamena – Suite à l'explosion tragique du dépôt de munitions de Goudji, des tentatives de manipulation de l'information par de faux médias numériques ont été signalées, visant à accuser la France d'être à l'origine de cet incident. Ces fausses informations sont propagées par plusieurs pages sponsorisées, identifiées comme liées à des réseaux de manipulation situés à l’étranger, et amplifiées par des influenceurs.



Des médias locaux officiels au Tchad ont aussi été victimes d’usurpation de leur contenu par des faux médias numériques. « Des pages reprennent sans autorisation les articles de véritables sources d’information telles que TribuneEchos, Tchad infos, Alwihda Info, Ndjamena Actu et FlashTchad. Cette stratégie de crédibilisation permet à ces faux médias de diffuser plus discrètement des messages manipulatoires, affectant la réputation et l’intégrité des médias légitimes », explique un expert sous le couvert de l’anonymat.



Le 19 juin 2024, au lendemain du drame, le ministre en charge des Télécommunications, Boukar Michel, a annoncé la mise en place d'une équipe de veille pour la communication, afin d'apporter des clarifications et des informations précises en temps réel.



Pour sa part, le ministre d'État et porte-parole du gouvernement, Abderaman Koulamallah, a insisté sur l'importance de la communication rapide et transparente du gouvernement. Il a réfuté les rumeurs qui circulent dont celles évoquant des dizaines de morts. Il a affirmé que les chiffres donnés -9 morts et 46 blessés- étaient exacts. "Ce qui s'est passé est quelque chose de sérieux. Le gouvernement n'a aucun intérêt à vous cacher quelque chose," a-t-il déclaré.



Origine du sinistre : la piste accidentelle privilégiée



Le président de la République Mahamat Idriss Déby a indiqué que des enquêtes sont en cours pour faire la lumière sur le drame. Le ministre de l’Administration du territoire Limane Mahamat a déclaré que, pour l'instant, il est prématuré de spéculer sur l'origine criminelle ou accidentelle de l'incendie. « Les enquêtes en cours détermineront la cause exacte de ce sinistre », a-t-il précisé. Aucun élément ne permet de se pencher sur la piste criminelle.



Collaboration entre les autorités et les médias



Le 19 juin 2024, le gouvernement -par la voix des ministres Abderaman Koulamallah et Boukar Michel- a adressé ses remerciements aux médias numériques tchadiens qui se sont mobilisés en pleine nuit pour relayer les bonnes informations et appuyer les autorités, permettant notamment de limiter la prolifération de fausses informations, dans un contexte de psychose généralisée. Les médias ont également pris l’initiative d’alerter les citoyens sur le danger de manipuler des obus et roquettes non explosées, et sur l’importance de laisser les experts du génie militaire et des services de déminage faire leur travail.



Les défis de la désinformation



Lors d'un récent café de presse, les Forces françaises au Sahel (FFS) ont abordé les défis de la désinformation et présenté des outils communs d’analyse pour contrer ces campagnes. Le Capitaine Boris a souligné l'importance de vérifier les sources d'information et d'échanger des données fiables pour garantir une communication transparente et crédible.



Aujourd’hui, l’information va très vite, et il est encore beaucoup plus facile d’accuser, de mentir que de vérifier. « C’est une triste réalité », relève le capitaine Borivan qui prévient que quand une information a pour seul but de nuire, vous pouvez rapidement comprendre qu’elle n’est pas fiable. Une information erronée, transformée ou trafiquée peut produire des effets sur l’opinion des gens.