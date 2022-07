Tchad : des manquements constatés dans tous les chantiers publics à Mongo

Le gouverneur de la province du Guera, Sougour Mahamat Galma, a inspecté plusieurs chantiers en cours d’exécution ce 6 juillet 2022.



A cette occasion, il était accompagné du préfet de département du Guera, du maire de la ville de Mongo, des autorités administratives, civiles et militaires.



La visite d'inspection a débuté par le chantier de construction d’une aire d’abattage de Hidjelidjé, une localité située à 7 kilomètres au Nord de la ville de Mongo. Ce chantier est abandonné depuis plus d’un an et huit mois, tandis que les travaux n'ont pas atteint 10%.



De l'aire d’abattage, le gouverneur est passé par l’ancienne préfecture, le château d’eau de la ville de Longo et plusieurs autres chantiers. À chaque étape de sa visite, le gouverneur de la province du Guera, Sougour Mahamat Galma, a fait un constat identique. Des manquements sont observés dans la quasi-totalité des chantiers.



Le gouverneur a instruit les responsables en charge de ces chantiers de les finaliser dans un bref délai, conformément aux contrats signés. Il faut noter que cette visite inopinée dans les chantiers, a permis de constater les réalités de terrain et les failles de certaines entreprises.