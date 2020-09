Tchad : des "manquements graves" dans les structures sanitaires de N'Djamena, selon l'Inspection

L'Inspecteur général par intérim du ministère de la Santé publique et de la Solidarité nationale, Welba Raïwe Kolandi, a mentionné mercredi, dans une note circulaire, des manquements graves suite à des missions diligentées dans les structures sanitaires de N'Djamena.



Il a évoqué entre autres la vente illicite des médicaments de la rue dans les services d'hospitalisation ; la non séparation des caisses des recettes des médicaments et réactifs de celles des actes médicaux ; la mauvaise gestion des médicaments des trois maladies : Tuberculose, Paludisme et VIH/SIDA ; le non remboursement des prêts accordés au personnel sur les ressources de l'hôpital ; la mauvaise gestion et planification des réactifs notamment les Test de diagnostic de paludisme ; l'absence de compte bancaire ouvert au nom des structures de soins.



Dans le souci "d'améliorer la gouvernance et la qualité des soins à tous les niveaux", l'Inspection générale "partage ces manquements constatés pour que les bons enseignements soient tirés par les responsables des structures sanitaires sur l'ensemble du territoire."