Tchad : des marchandises évaluées à plus d'un milliard Fcfa saisies par la douane

Le ministère des Finances et du Budget et la Direction générale des douanes et droits indirects ont organisé samedi une Journée de sensibilisation afin de lutter contre la fraude et la contrebande. Une importante saisie de produits frauduleux et de contrebande a été présentée.



Le chef de brigade mobile nationale des douanes, Saleh Abakar Annour, affirme que toutes ces marchandises saisies ont une valeur totale de 1.092.000.000 Francs CFA, "ce qui constitue un manque à gagner énorme pour l'État".



La saisie comprend 5920 téléphones portables de toutes marques d'une valeur de 88,8 millions Fcfa ; 10,5 Kg d'or d'une valeur de 315 millions Fcfa, 24.270.000 Fcfa en billets ; 25.000 dollars en billets et 70 cartons de cigarettes d'origine étrangère d'une valeur de 10,605,000 Francs CFA.