Tchad : des marches pacifiques interdites au Mayo Kebbi

Le ministre de la Sécurité publique, Mahamat Tahir Orozi, a signé vendredi un arrêté portant interdiction de marches pacifiques organisées au Mayo Kebbi Est et Ouest par un groupe de députés.



Les marches pacifiques devaient se dérouler du 25 au 28 août 2020 dans les chefs-lieux de province et de département où l'insécurité sévit de façon endémique depuis plusieurs années : Léré, Lagon, Pala et Fianga.



Elles sont initiées par des députés qui ont décidé d'exprimer "le ras-le-bol des populations qui vivent dans l'insécurité depuis des décennies", selon Saleh Kebzabo.



Réagissant ce samedi à l'interdiction, le député Saleh Kebzabo a indiqué que "le gouvernement décide lâchement d’interdire les marches que nous comptions organiser, pourtant dans le respect des lois et des mesures officielles. Que cela n’empêche, nous irons au contact de nos populations comme prévu."