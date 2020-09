Tchad : des médecins s'approprient les règles d'éthique et de déontologie à l'entame de leur carrière

Dr. Mbaiguinam Dionodji, président de l'ONMT, souligne que la Faculté des sciences de la santé humaine de l'Université de N'Djamena est l'une des deux institutions étatiques qui forme les médecins au Tchad. Elle en est à sa 20ème promotion.



L'objectif général de cet atelier est d'informer, et former les jeunes médecins sur les dispositions du Code de déontologie médicale régissant la pratique médicale au Tchad. Il vise également à présenter I'ONMT, former sur l'éthique médicale, former de manière interactive sur les principes de confraternité médicale, le secret professionnel, la relation médecin-patient ainsi que celle avec les autres professionnels de la santé.



La formation comprendra enfin les notions de base du droit médical, les modalités de réquisition du médecin par la justice, la rédaction médico-légale, l'information sur les dispositions pénales prévues dans le Code de déontologie et la formation à la prise en charge diagnostiquée et thérapeutique de la Covid-19.



La déontologie médicale est l'ensemble des droits et des devoirs de la profession médicale. Elle sert de repère aux médecins dans leur exercice quotidien au service de la population. Le Tchad dispose d'un Code de déontologie propre.



Selon le ministre de la Santé publique et de la Solidarité nationale, Dr. Abdoulaye Sabre Fadoul, le thème de l'éthique et de la déontologie médicale constitue une boussole pour tout praticien.



"Ces deux mots sont des normes qui doivent guider chaque médecin. Nul n'est besoin d'exposer ici l'importance et la demande grandissante d'éthique et de la déontologie dans le milieu des soins. Nul n'est besoin non plus de documenter la sensibilité éthique croissante qui invite, entre autres, à signaler plus qu'avant les abus qui affectent la vie professionnelle", indique le ministre.