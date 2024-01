Tchad : des médiateurs communautaires de Bessao formés pour une gestion pacifique des conflits agro-pastoraux

Au cours de cette formation, les médiateurs communautaires de Bessao vont acquérir des connaissances sur l'analyse des conflits entre agriculteurs et éleveurs, ainsi que sur la conduite d'une médiation rationnelle. Ils apprendront également à promouvoir la cohabitation pacifique, la cohésion sociale et le vivre ensemble, des éléments essentiels pour un développement durable, conformément aux orientations des plus hautes autorités, notamment du président Mahamat Idriss Déby Itno.



Evariste Dabire, chef de mission adjoint du Centre de Dialogue Humanitaire, s'est félicité de l'engagement des médiateurs communautaires, qui selon lui, reflète leur volonté de préserver la paix en milieu rural. Il a également clarifié les objectifs du projet lors de son discours.



Le représentant du maire de la ville de Bessao, Ndoube Noël, a souligné dans son discours d'ouverture que l'atelier contribuera à établir une paix durable entre les éleveurs et les agriculteurs de la sous-préfecture de Bessao. Il a invité le facilitateur à être clair dans son exposé pour une meilleure compréhension de tous les participants et a encouragé ces derniers à poser des questions constructives pour éclaircir tout doute.



Cette session de formation est d'une importance capitale et permettra aux médiateurs communautaires de Bessao d'adopter des stratégies efficaces pour instaurer une culture de paix entre agriculteurs et éleveurs.