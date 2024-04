Tchad : des médiateurs et éducateurs électoraux formés pour le grand Mayo Kebbi

L’Institut électoral pour la démocratie durable en Afrique forme les médiateurs et éducateurs électoraux, pour le compte du grand Mayo Kebbi. C’est dans le cadre du projet d’appui aux acteurs citoyens tchadiens et aux élections, financé par l’Union Européenne.



La cheffe de mission, Mme Issele Grace, par ailleurs chargée de programme EISA, a lancé les activités de la formation simultanée qui regroupe les autorités traditionnelles et les organisations de la société civile.



Partager les expériences entre les différents acteurs impliqués dans la médiation au niveau local, et amener la société civile à jouer pleinement son rôle d’éducateur citoyens, dans le processus d’électoral en cours au Tchad, sont entre autres, les objectifs de cette formation de deux jours.



La cheffe de mission se réjouit de la présence remarquée des chefs traditionnels et des différentes organisations de la société civile à cette rencontre. S’adressant aux médiateurs électoraux, Mme Issele Grâce s’est dit convaincue de leur rôle déterminant dans la médiation des conflits au quotidien dans leur localité.



En ce qui concerne les éducateurs électoraux, Mme Issele reconnait l’importance du travail qu’ils doivent accomplir pour amener les citoyens à jouer leur rôle en tant que acteurs clés de la stabilité. Il s’agira alors d’appeler les citoyens à retirer leurs cartes d’électeur.



La question de sensibilité du moment n’a pas été perdue de vue par la chargée de programme d’EISA. Elle exhorte les éducateurs à sensibiliser la population à sortir le 06 mai prochain, pour aller voter le candidat de leur choix.



Cette formation simultanée de deux jours regroupe les médiateurs et éducateurs électoraux de la province du Mayo Kebbi Est et du Mayo Kebbi Ouest.