Tchad : des ménages victimes d’inondations bénéficient de vivres à N’Djamena

Dans le but de porter assistance aux victimes d’inondations dans le 7ème arrondissement, le ministère de la Santé publique et de la Solidarité nationale, en collaboration avec le système des Nations-Unies, a lancé ce 17 août 2022, l’opération de distribution de vivres aux sinistrés, au lycée de Gassi.



Ce sont des sacs de sucre de 50 kg, des bidons d’huile de 10 litres, des cartons de biscuits et des cartons de savon petit format, qui sont distribués aux victimes d’inondations.



Pour le ministre de la Santé publique et de la Solidarité nationale, Dr Abdel-madjid Abderahim, l’opération ne concerne pas seulement la commune du 7ème arrondissement, mais est destinée à l’ensemble des zones affectées par les inondations liées à la pluviométrie.



« Nous avons, parallèlement à cela, élaboré un plan d’urgence parce qu’une urgence n’attend pas », a-t-il déclaré. Après avoir porté secours aux victimes d’inondations causées par la forte pluviométrie à N’Djamena, surtout les pluies diluviennes, le ministre a indiqué que cette opération va s’étendre progressivement afin de couvrir l’ensemble du territoire.