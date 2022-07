Tchad : des mentors des espaces sûrs communautaires au Lac

Un atelier de renforcement des capacités des mentors des espaces sûrs communautaires dans la province du Lac, s'est ouvert ce 14 juillet à Bol.

C’est une initiative du projet d'autonomisation des femmes et dividendes démographiques au Sahel (SWEED).



Cette session de renforcement des capacités des mentors, animatrices des espaces sûrs, sur la santé de la reproduction, le genre et les droits humains, entre dans le cadre de la sous-composante accès des adolescentes et jeunes filles à leur santé et droits reproductifs du projet d'autonomisation des femmes et dividendes démographiques au Sahel.



Pour le coordonnateur terrain de l'ONG ADESOL, Ali Hassan, cette formation des animatrices des espaces sûrs est l'une des activités clés, inscrites dans le cahier des charges de son organisation. Au nom du coordonnateur national du projet SWEED, Fatimé Mht Malloum a souligné que l'insuffisance de sensibilisation des filles et femmes, constitue un obstacle majeur à l'accès aux services de santé en général, et celui de la santé de reproduction en particulier.



Lançant les travaux, le conseiller aux affaires économiques du gouverneur, Djedanem Royam Étienne, a mentionné que cette session de formation s'inscrit en droite ligne de la politique du gouvernement qui se soucie du bien-être de sa population, particulièrement les femmes. Pour lui, l'autonomisation des femmes passe par le renforcement de leurs capacités à travers les formations.



Prennent part à cette session de formation de cinq jours, 60 mentors des espaces sûrs, venus des différents départements de la province du Lac.