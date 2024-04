Tchad : des mesures de prévention à observer face à la canicule

Au moment où le Tchad traverse depuis quelques semaines une période de très fortes chaleurs, le ministère de la Santé publique et de la Prévention alerte les populations sur certaines à prendre.



A cet effet, les populations doivent respecter les mesures de prévention ci-après : les personnes âgées (60 ans et plus), les personnes à risque (les diabétiques, les hypertendus, etc.) et les enfants ne doivent pas s'exposer au soleil, entre 10 heures et 15 heures.



Par ailleurs, il faut éviter les efforts physiques pendant les heures de fortes chaleurs : boire de l'eau, même si l'on n'a pas soif ; éviter de porter les habits de couleur sombre ; éviter les attroupements entre 10 heures et 15 heures : procéder aux enterrements dans la matinée entre 07 heures et 09 heures et dans l'après-midi, entre 15 heures 30 et 18 heures.