Tchad : des mesures prises pour la réconciliation entre des communautés du Batha et du Guera

Le directeur de la gendarmerie a pris des décisions fermes contre les chefs traditionnels qui cherchent à semer le trouble et à tromper leur population. Il a exhorté l'ensemble des acteurs, les autorités administratives et les chefs traditionnels de la province du Batha, à œuvrer davantage pour préserver la cohabitation pacifique, la paix, la sécurité et le vivre-ensemble entre les arabes et les moubi dadjo entre le Batha et le Guera.



Un accord définitif entre les deux communautés est en attente et sera signé dans les jours à venir. La rencontre avait pour but de constater la mise en œuvre des mesures prises pour renforcer la sécurité des personnes et des biens, et de s’enquérir de la situation sécuritaire de manière générale. Cette rencontre marque une avancée significative pour la paix et la coexistence pacifique entre les différentes communautés de la région.