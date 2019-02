Tchad : des militaires dans le viseur de la justice après une vidéo accablante

Le ministre de la Justice, Garde des sceaux, chargé des droits humains a donné des instructions fermes au Parquet général de N'Djamena afin que des enquêtes judiciaires soient ouvertes dans les différents parquets d'instances compétentes afin d'établir les responsabilités sur des faits suite à une série de vidéos circulant en boucle sur les réseau sociaux.



Une première vidéo montre une jeune femme tabassée à coups de fouet par des militaires. La deuxième vidéo, mise en ligne dans la nuit du lundi 18 février 2019, montre un groupe de personnes qui s'adonne aussi au passage à tabac d'un jeune homme.



"Notre pays le Tchad, signataire de l'ensemble des conventions internationales en matière de droits de l'Homme, ne peut accepter que des individus, quel que soit leur rang, puisent violer impunément les lois de la République", déclare le procureur général, Moukhtar Abdel-hakim Doutoum.



D'après lui, les faits incriminés relèvent d'actes de tortures et d'atteintes à la liberté et à la dignité des personnes, prévus par les articles 323 et 326 du Code pénal.



"Nous saisissons l'occasion pour demander à toutes les personnes ayant des informations relatives à ces faits de se mettre en rapport avec les Parquets de Grande Instance concernés pour contribuer à la manifestation de la vérité", explique le Procureur général.



Il soutient que "le Tchad, Etat de droit, ne peut jamais s'accommoder à des actes attentatoires à l'intégrité physique, psychologique ou mentale de toute personne vivant sur notre territoire national. Par conséquent, les auteurs de ces actes doivent impérativement répondre à la rigueur de la loi devant les juridictions."