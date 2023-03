Tchad : des militantes de l'UNDR offrent un don aux femmes détenues à Abéché

Au Ouaddaï, les militantes de l'Union Nationale pour le Développement et le Renouveau (UNDR) ont fait don de savons et de détergents aux femmes détenues de la maison d'arrêt d'Abéché, à l'occasion de la Journée Internationale de la Femme en 2023. En tout, une trentaine de femmes ont reçu ce geste de la part de leurs sœurs de l'UNDR.



La chargée de la promotion féminine, Firdos Ahmat, ainsi que son adjointe Adama Abdoulaye, ont souligné que ce don avait un double sens : d'une part, il permettait de rehausser le moral des détenues pour qu'elles ne se sentent pas abandonnées, et d'autre part, il leur permettait de partager la joie de la Journée Internationale de la Femme, une fête dédiée à toutes les femmes dans le monde entier. Elles ont également appelé les personnes de bonne volonté à penser à ces femmes détenues.



Les bénéficiaires ont exprimé leur profonde gratitude envers les militantes de l'UNDR pour ce geste inattendu en cette journée spéciale. Elles se sont dites très heureuses et touchées par cette attention.