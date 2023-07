Tchad : des militants de plusieurs partis politiques se rallient au MPS au Moyen-Chari

Plusieurs cadres des différents partis politiques de la province du Moyen-Chari, à savoir CAP-SUR, RNDT Le Réveil, ARD et MSAR, ont rejoint les rangs du bureau du conseil provincial du Mouvement Patriotique du Salut (MPS) de la province du Moyen-Chari.



La cérémonie de ralliement de ces partis politiques a eu lieu ce 10 juillet 2023, en présence de Mahamat Boka Ramadan, secrétaire général provincial du MPS de la province du Moyen-Chari, ainsi que de nombreux cadres du parti.



Dans leur message, les cadres des différents partis politiques ont unanimement précisé que ce qui les a poussés à rejoindre le Mouvement Patriotique du Salut, est le fait que ce parti a réalisé de nombreuses œuvres de développement depuis sa création.



De plus, ils considèrent le MPS comme un parti rassembleur qui se fixe des objectifs clairs. Convaincu de la valeur de ces hommes et femmes qui ont rejoint les rangs du grand parti rassembleur, le secrétaire général provincial du MPS du Moyen-Chari, Mahamat Boka Ramadan, a demandé à ses nouveaux militants de s'adapter et de respecter l'idéologie du parti, qui est la « sociale démocratie ».



Mahamat Boka Ramadan a également rappelé à ces nouveaux membres qu'au MPS, il n'y a pas de militants de première ou de dernière minute, et que tout le monde doit s'engager et être déterminé à faire rayonner le parti dans toute la province du Moyen-Chari. Ceci dans le but de bien préparer les prochaines échéances électorales, notamment le référendum.