Tchad : des militants du RDP évoquent une crise au sein du parti

Dans son intervention, le coordonnateur des membres du comité directeur du groupe RDP/G14, Adoum Ali Mahamat, a affirmé que l'engagement pour la paix, la stabilité et le développement reste un défi pour le RDP. Il a profité de cette occasion pour rappeler à l'opinion nationale et internationale de l'adhésion totale aux différentes résolutions du Dialogue national inclusif et

souverain qui s'est déroulé en octobre dernier. Pour lui, c'est une crise identitaire sans précédent car les militants ne se reconnaissent plus dans les principes et valeurs défendus et protégés par les textes statutaires et réglementaires.



Le RDP dénonce des attitudes paradoxales et condamnables dans la mesure où l'on ne pourrait demander l'alternance au sommet de l'Etat et surtout des personnes qui tripatouillent et violent les textes la loi N°032/PR/2019 du 22 juillet 2019, portant charte des partis politiques en république du Tchad.



Par ailleurs il déplore aussi les douloureux évènements du 20 octobre 2022 ayant causé des pertes en vies humaines et de dégâts d'ordre multiforme dans la ville de N'Djamena et dans quelques provinces du pays. Le parti adresse ses condoléances aux familles éplorées.