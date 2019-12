Tchad : des militants quittent le parti UNDR pour soutenir le M12R

Le coordinateur d'un groupement de jeunes affiliés à l'Union nationale pour la démocratie et le renouveau (UNDR), Bichara Djamous Mahamat, a annoncé samedi la décision de "quitter le parti" et de démissionner du bureau exécutif.



Cette "union des jeunes zaghawa" composée de 2119 personnes avait décidé de rejoindre l'UNDR depuis 2015 "pour une lutte citoyenne, pour la démocratie et le changement".



"Nous avons quitté l'UNDR définitivement pour soutenir le Mouvement des 12 revendications", a indiqué Bichara Djamous Mahamat qui a expliqué n'avoir vu aucun changement au sein de l'UNDR et avoir été marginalisés.



Selon Bichara Djamous Mahamat, son groupement "entend accompagner le M12R."



"Le Tchad est en crise, nous pensions qu'ils étaient des alliés pour le changement mais au fond rien. (...) Je suis zaghawa. Le zaghawa n'a rien avoir avec les crimes que le MPS fait depuis le début", a souligné Bichara Djamous Mahamat.