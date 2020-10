Tchad : des milliers de civils incités au recensement dans les villages du Ouaddaï

De son côté, le président du comité des militants du MPS d'appui à la province du Ouaddaï, Hamdane Abdoulaye Sakhaïroun, affirme que "l'enrôlement massif au fichier électoral prouve suffisamment que le MPS sera en premier choix lors des futures échéances électorales. L'enregistrement au fichier électoral est un droit qui permettra de choisir votre candidat de cœur. Je tiens à me rassurer que le MPS gagnera à 100% dans votre localité mais cette victoire ne peut aboutir sans votre enregistrement au fichier électoral".



Selon le sultan du Dar Ouaddaï, Sa Majesté Cherif Abdelhadi Mahdi, "la paix et la solidarité sont les deux principes fondamentaux pour la fondation et le développement de notre beau royaume du Ouaddaï. Sans la paix et solidarité entre nous, il n'y aura pas un développement durable. Alors unissons-nous la main dans la main et semons l'amour entre nous les fils de Ouaddaï pour une concordance commune".