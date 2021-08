Tchad : des milliers de réfugiés suite aux violences intercommunautaires au Cameroun

Plus de 10 000 nouveaux déplacés en provenance du Cameroun sont arrivés dans différents villages de la province de Chari Baguimi, au Tchad, à la suite d'un conflit intercommunautaire, rapporte le HCR.



Samedi, le HCR et ses partenaires se sont rendus conjointement dans le village d'Oudouma pour rencontrer les nouveaux arrivants et évaluer rapidement leurs besoins afin de préparer une réponse.



Un affrontement meurtrier a eu lieu hier mardi 11 août 2021 dans le département du Logone-Chari, à l'extrême Nord du Cameroun, opposant les peuples Mousgoum et les Arabe Choa. Un premier bilan a fait état de 15 morts et plusieurs blessés enregistrés de part et d'autres.



La tension demeure vive entre les deux communautés qui se mobilisent de chaque côté. Les autorités camerounaises se sont rendues sur les lieux pour ramener le calme.