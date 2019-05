Tchad : des missions d'inspection dans les établissements de N'Djamena

La Commission nationale pour l'enseignement supérieur du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation organise depuis ce jeudi 2 mai une mission d'inspection dans tous les établissements de la capitale. La mission se poursuivra jusqu'au 16 mai prochain.



Elle a pour objectif d'améliorer la qualité des formations dans les établissements privés de l'enseignement supérieur à travers le contrôle de qualité des programmes d'études.



Les responsables des établissements concernés sont appelés à mettre à la disposition de l'équipe d'inspection les documents pédagogiques et administratifs requis, selon l'attaché de presse et des relations publiques du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Edouard Takadji.