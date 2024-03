Tchad : des nominations à l'Autorité de Régulation des Communications Électroniques et des Postes

Par décret N°0195/PT/PM/MTEN/2024 du 06 mars 2024, les fonctionnaires dont les noms suivent sont nommés aux postes de responsabilité ci-après à l'Autorité de Régulation des Communications Électroniques et des Postes (ARCEP) :



DIRECTION GÉNÉRALE

Directeur général : Monsieur HASSANE DAOUSSA HASSABALLAH, maintenu.

Directrice générale Adjointe : Madame ISRA BRAHIM MAHAMAT en remplacement de Madame ARAFA ADOUM HAMAT, appelée à d'autres fonctions.



DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES

Directeur : Me. OUAIDELE PINALEY MARCELIN en remplacement de Monsieur DOMAYE NODJIGOTO DANIEL.



DIRECTION DU CONTRÔLE ET INSPECTION

Directeur : Monsieur KHALID BACHAR ALI SOULEYMANE en remplacement de Monsieur AHMAT TIDJANI MOUSTAPHA, appelé à d'autres fonctions.



DIRECTION DES RADIOCOMMUNICATIONS ET NORMALISATIONS

Directeur : Monsieur IDRISS BECHIR SOUMAINE en remplacement de Monsieur ABDOU KOUSSIE GUIRSI, appelé à d'autres fonctions.



DIRECTION DE LA RÉGLEMENTATION POSTALE

Directeur : Monsieur GANDALA ANDRÉ en remplacement de Monsieur OUMAR BRAHIM, appelé à d'autres fonctions.



DIRECTION DE LA VEILLE TECHNOLOGIQUE, DES ETUDES DE PROJETS

Directeur : Monsieur MAHAMAT ZENE DOMKERO en remplacement de Madame MARIAM BRAHIM ABDOU, appelée à d'autres fonctions.



DIRECTION DE LA COMMUNICATION ET DE LA COOPÉRATION INTERNATIONALE

Directeur : Monsieur DIDAMA MICHAEL en remplacement de Monsieur GANDALA ANDRÉ, appelé à d'autres fonctions.



DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES ET DE LA FORMATION

Directrice : Madame MARIAM BICHARA ISSA, maintenue.



DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES, FINANCIÈRES ET MATÉRIELLES

Directeur : Monsieur ABDELKERIM TIMANE, maintenu.