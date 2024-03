Tchad : des nominations au secrétariat général du gouvernement

Deux décrets en date de ce 6 mars 2024 (N°0199/PT/PM/SGG/2024 et N°0198/PT/PM/SGG/2024) nomment des fonctionnaires à certains postes de responsabilité au Secrétariat général du gouvernement.



DIRECTION GÉNÉRALE DE CONTRÔLE DES MARCHÉS PUBLICS (DGCMP)

Directeur général : Monsieur OUMAR ABDALLAH LEBINE, maintenu ;

Directeur général adjoint : Monsieur DJIBRINE TCHERE en remplacement de Monsieur ROUZOUMKA PABAME.



DIRECTION DES MARCHÉS PUBLICS DES TRAVAUX

Directeur : Monsieur SADICK GADAR AMBARI en remplacement de Monsieur SALEH MOURSAL WARDOUGOU.



DIRECTION DES MARCHÉS PUBLICS DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Directeur : Monsieur MOUSSA HAMIDI ELIMY en remplacement de Monsieur ISSA BARKAI KOGRI.



DIRECTION DES MARCHÉS PUBLICS DES FOURNITURES

Directrice : Madame AICHA ALIFA WEDDEYE, maintenue.



DIRECTION DU CONTRÔLE ET DU SUIVI DES MARCHÉS

Directeur: Monsieur ABDERAHIM HASSAN HAGGAR, maintenu.



CELLULE DE LA LÉGISLATION BILINGUE ET DES CONSEILS

Coordonnateur Général : Monsieur MOUTA ABAKAR TOUA, maintenu.

Coordonnateur Général Adjoint chargé des Conseils : Monsieur ASSANDI JOEL, maintenu ;

Coordonnateur Général Adjoint chargé de la traduction : Monsieur MAHAMAT HAMDANE IDRISS, maintenu ;



DIRECTION DE LA TRADUCTION DES TEXTES LÉGISLATIFS

Directeur : Monsieur MAHAMAT KADRE MAHAMAT, poste vacant ;

Directeur adjoint : Monsieur ABDOULAYE ALI HAROUN, maintenu.



DIRECTION DE LA TRADUCTION DES TEXTES RÉGLEMENTAIRES ET DOCUMENTS OFFICIELS

Directeur : Monsieur DJALAL MAHAMAT RAMADANE, maintenu ;

Directrice Adjointe : Madame SAFIA MAHAMAT DJIBRINE en remplacement de Monsieur MAHAMAT KADRE MAHAMAT, appelé à d'autres fonctions ;



DIRECTION DES CONSEILS

Directeur : Monsieur ADAM KORMÉ, maintenu ;

Directrice Adjointe : Madame KHADIDJA OUANBI en remplacement de Madame AFIFA HASSANE MAHAMAT.



DIRECTION DE LA LÉGISLATION

Directeur : Monsieur GOMBA ANDRÉ, maintenu.

Directeur adjoint : Monsieur DJERANE RADJADEM GOLBE, poste vacant.



DIRECTION DES ETUDES ET DU SUIVI

Directrice : Madame TAPTILO SIDONIE, maintenue.

Directeur adjoint : Monsieur ABDRAMANE DJEKI TEBINE, maintenu.