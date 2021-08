TCHAD Tchad : des nouveaux éléments dans l'attaque armée contre l'ex-DG des douanes

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 5 Août 2021



Une attaque armée a ciblé ce mercredi 4 août l'ex-directeur général des douanes et droits indirects, Abdelkerim Mahamat Charfadine, à N'Djamena. Alwihda Info a reconstitué le déroulé de l'attaque à partir de nouveaux éléments recueillis auprès des proches de la victime.

Abdelkerim Mahamat Charfadine était au volant de son véhicule Toyota Land Cruiser et se rendait à l'un de ses domiciles qui est situé à Klemat, dans le 2ème arrondissement, lorsqu'il a été pris pour cible à 16h30 par des assaillants armés. Son garde du corps était assis à côté de lui.



L'attaque semble avoir été préméditée car Abdelkerim Mahamat Charfadine a été suivi. Ce n'est pas un mais deux véhicules qui ont participé à l'attaque dont l'un immatriculé "TT" (plaque d'immatriculation rouge paraétatique, généralement utilisée par les organismes étrangers ou ONG). À proximité du domicile de Klemat et non loin du Fonds national d'appui à la formation professionnelle (FONAP), dans le 2ème arrondissement, certains parmi les assaillants -dont l'on ignore le nombre précis- sont descendus et ont ouvert le feu en direction du 4x4.



​Ils ne sont pas parvenus à atteindre Abdelkerim Mahamat Charfadine. Ce dernier a répliqué immédiatement en légitime défense, à l'aide d'une arme. Dans les échanges de tirs, son garde du corps a été atteint par balle. Ses jours ne sont pas en danger. Les assaillants ont ensuite pris la fuite.



Au moins sept impacts de balles et des traces de sang sont visibles sur le véhicule.



La police nationale a arrêté dans la soirée l'un des auteurs présumés et a saisi un véhicule utilisé dans l'attaque. Elle n’a pas donné de détails sur l’identité de l’individu. Une deuxième personne impliquée dans l'attaque est activement recherchée, informe le commissaire principal de police Paul Manga, porte-parole de la police nationale, à Alwihda Info.



L'entourage de Abdelkerim Mahamat Charfadine explique qu'il ne connait pas les assaillants et pense que l'attaque a été perpétrée par des évadés de la justice, condamnés dans l'affaire du trafic de drogue qui a fait grand bruit au Tchad l'année dernière. "Ils ont voulu prendre la revanche contre lui", affirme son entourage.



Le 17 juillet 2020, Abdelkerim Mahamat Charfadine a été entendu comme témoin au procès de 11 personnes impliquées dans une vaste affaire de drogue. Il a relaté les circonstances dans lesquelles les services des douanes, grâce à des renseignements, ont réussi à identifier là où se trouvait un camion transportant une importante cargaison de produits prohibés. Il a également révélé des tentatives de corruption pour faire passer la cargaison.



Une centaine de véhicules a été aperçue ce mercredi soir aux abords du domicile de Abdelkerim Mahamat Charfadine à Farcha, dans le 1er arrondissement de N'Djamena où des proches se sont rassemblés pour exprimer leur compassion.





