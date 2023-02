Tchad : des nouveaux magistrats prennent service au tribunal de grande instance d'Am-Timan

Suite à la publication du décret nº0081 du 25 janvier 2023, Asra Honoré Sandor et Hassane Djamousse Hachime, sont respectivement nommés Président du tribunal de grande instance d'Am-Timan et procureur de la république près ledit tribunal.



Ils sont officiellement installés dans leurs nouvelles fonctions lors d'une audience solennelle organisée dans la salle des audiences du tribunal de grande instance d'Am-Timan en présence de Maab Mara, secrétaire général de la province du Salamat et d'autres personnalités civiles et militaires.



Après la lecture du décret portant nomination des magistrats dans les différentes juridictions du pays, faite par le greffier en chef, le Procureur de la république sortant, Mahamat Ahmat Moussa a lors de sa réquisition, rappellé au nouveau procureur le respect de la hiérarchisation du ministère public où les instructions sont exécutés à la lettre.



A l'endroit du Président du Tribunal entrant, il déclare que celui-ci est certes indépendant contrairement au parquet, mais cette indépendance ne se traduit que dans la prise de décisions. Il ajoute que le Président du tribunal avait la liberté en son âme et conscience de rendre les décisions selon son intime conviction.



Les nouveaux magistrats à savoir le Président du Tribunal de grande instance d'Am-Timan et le procureur de la République près ledit tribunal prennent officiellement service dans leurs nouvelles fonctions.