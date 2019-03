Tchad : des nouvelles salles de classe inaugurées à l'ENS d'Abéché

Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, David Houdeïngar Ngarimaden, le Gouverneur de la province du Ouaddaï, Ramadan Erdebou, et le recteur de l'Académie de l'Est, Mackaye Hassan Taïsso, ont inauguré ce jeudi 21 mars un bâtiment composé de trois salles de classe à l'Ecole nationale supérieure d'Abéché. Cette inauguration s'inscrit dans le cadre d'une mission d'inspection des Universités, Instituts et grandes Ecoles des provinces de l'Est et du Centre.



Le bâtiment, financé par l'ENSA, a couté 35 millions de Francs CFA. La construction de ces nouvelles salles de classe vise à pallier au manque d'infrastructures et renforcera la qualité des enseignements en faveur des étudiants.



"Parmi les réalités que nous vivons, celles du fait que nous avions une école normale qui a été créée depuis 2011. Elle n'avait ni bâtiment, ni salles de classes, ni lieu administratif. Nous avons constaté que la priorité des priorités, c'est les salles de classe", a expliqué le directeur de l'Ecole, Dr. Mahamat Saleh Yacoub.



Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation a félicité les responsables de l'Ecole pour l'initiative. "De plus en plus, il y a une rareté des ressource financières. Il faut trouver des solutions alternatives. Ces solutions alternatives sont entre autres les partenariats qui peuvent être noués entre nos institutions d'enseignement supérieur et les organismes qui peuvent éventuellement les accompagner à faire face à un certain nombre de nos préoccupations, notamment les problèmes d'infrastructures et de matériel. Ce partenariat doit de plus en plus être privilégié pour venir compléter les efforts que ne cesse de faire le Gouvernement dans le domaine", a expliqué David Houdeingar Ngarimaden.



Le chef du département ministériel a également présidé le 8ème conseil d'administration de l'ENSA. Ils ont examiné le budget prévisionnel 2019 qui s'élève à 339 millions Francs CFA. "Ce que l'on doit retenir de ce conseil d'administration, c'est surtout les perpectives présentées par les responsables de l'ENSA et les réformes qui ont été envisagées. Il s'agit notamment du renforcement du personnel enseignant en quantité et en qualité, et la poursuite de la formation diplomante et continue des enseignants", a précisé le ministre.



Le ministre a poursuivi sa mission d'inspection à Biltine, Ati et à Mongo.