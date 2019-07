Tchad : des officiers élevés au rang de général de division par décret

Le décret n° 889 du 2 juillet 2019 porte élévation des officiers généraux des forces armées et de sécurité au rang et appellation de général de division.



Les généraux de brigade dont les noms suivent sont élevés au rang et appellation de général de division :

Ahmat Youssouf Abakar

Abdelmoutalib Abderahim Abdelfakarah

Nassour Idriss Déby